Kurz vor der Weltmeisterschaft zitiert Uwe Gensheimer in seiner Wohnküche in Paris, was die Fans an seinem Sport mögen: "Die Stimmen, die ich kenne, sagen: Bei euch geht es voll ab, ihr schlagt euch auf die Fresse, und nach dem Spiel trinkt ihr noch ein Bier zusammen."

Gensheimer grinst. Der 32-Jährige sitzt in Jeans und T-Shirt an einem hölzernen Esstisch im 16. Arrondissement, nur wenige Minuten von der Arena von Paris Saint-Germain entfernt, wo der weltbeste Linksaußen derzeit unter Vertrag steht.

Den Kapitän der Nationalmannschaft, inzwischen 161 Länderspiele, 760 Tore, bewegen viele Themen an diesem frühen Morgen im Dezember. Die Belastung der Bundesligaspieler, die Kritik an seiner Leistung in der Vergangenheit, vor allem aber natürlich die Weltmeisterschaft im eigenen Land – die Gensheimer als "Riesenchance" bezeichnet. Und als Möglichkeit, "ein zweistelliges Millionenpublikum zu erreichen" und damit eine nationale Leidenschaft für Handball zu entfachen. Endlich.

Dynamisch, schnell,