Ein Treffen in Frankfurt, ein Mann in Angst. Amar Rasheed hat alles verloren. Seine Firma, sein Geld, sein Vertrauen. Und manchmal verliert er auch die Fassung. Seine Stimme bricht, die Augen werden zu dunklen Seen. Vor ihm liegt ein Brief, geschrieben von einem Anwalt, der für die Botschaft von Katar arbeitet. Der Brief sagt, in frostgetrocknetem Juristendeutsch, dass Rasheed sich doch bitte zum Teufel scheren solle.

Gerade läuft die Handballweltmeisterschaft. Gespielt wird um den WM-Pokal, eine goldene Hand, die einen Goldball hält. Seit der WM 2015 in Katar recken Champions diese Trophäe nach oben. Genau so einen Pokal hat Rasheed gefertigt, damals, kurz vor dem Turnier; es musste alles sehr schnell gehen. Er hatte eine Firma in Katar, er wollte helfen und den Emir vor "großer Schande" bewahren. Den Scheich, einen Mann von Ehre, der – so Rasheed – kurz vor dem Turnier plötzlich ohne Trophäe dastand; angeblich war die echte nicht rechtzeitig geliefert worden.

Oh wie peinlich das gewesen