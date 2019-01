Montagabend, knapp eine Stunde vor der Partie Deutschland gegen Kroatien, Handballweltmeisterschaft in Köln-Deutz: In der Mitte des Spielfelds wiegen sich die Höhner im Takt, ein halbes Dutzend betagte Männer, Koryphäen des Kölner Karnevals. Sie stimmen das Publikum ein auf das, was folgen wird. Bierzeltstimmung.

"Der Handball hat uns wieder", singt Frontmann Henning Krautmacher, ein Herr mit gezwirbeltem Schnauzbart, und winkt in die Menge. 2007 stand Krautmacher schon einmal hier, bei der letzten Handball-WM in Deutschland, damals fragte er: "Wenn nicht jetzt, wann dann?", es wurde das Motto des Turniers. Deutschland gewann den Titel. In den Zeitungen stand, es sei ein "Wintermärchen".

Nun also wieder Köln, wieder WM, nur das Lied ist neu. Die Zuschauer klatschen: Frauen mit schwarz-rot-goldenen Paillettenhüten, Männer mit Gesichtsbemalung, Kinder im Handballtrikot. Sie wedeln mit Schals, schwenken Deutschlandfahnen. Bis sie kollektiv erstarren, so, wie sie zuvor instruiert wurden. "Komm,