Es ist nur ein Moment. Sie will ihn greifen, spüren, festhalten. Ein Moment der totalen Konzentration. Auf das eine, das Einzige, was jetzt zählt. Doch er entgleitet ihr immer wieder. Dabei ist die Aufgabe leicht: Virginie Briand, 42, muss sich nur an eine Fichte lehnen. Sie presst die manikürten Finger fest an die Rinde, bis die Haut ganz rot und schrumpelig ist.

Kursleiterin Ulrike Stöckle haucht Anweisungen: Spürt den Baum. Pause. Hört die Stille. Pause. Briands Sneaker, weiß, aktuelle Saison, versinken sanft im Moos. Irgendwo plätschert ein Bach. P-A-U-S-E. Mehr offline geht nicht. Aber Briand, Chefin einer Münchner Werbeagentur, kann sich nicht ergeben. Nicht dem Moment. Nicht der Fichte. Ihre Hand wandert zum Daunenmantel, zur Tasche ... und zuckt dann zurück. Peinlich. Das Smartphone liegt doch im Tresor - schon seit vier Stunden.

So ähnlich muss Phantomschmerz sein. Briand schaut sich verlegen um. Es ist eine bunte Gruppe, die querfeldein auf diesen Hügel über Garmisch-Partenkirchen