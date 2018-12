SPIEGEL: Herr Maaßen, in welcher Gemütsverfassung treffen wir Sie sieben Wochen nach Ihrem erzwungenen Abschied vom Amt des Verfassungsschutzpräsidenten an?

Maaßen: Gelassen und erleichtert. Dieses Amt ist mit einem hohen Status und vielen Privilegien verbunden, aber es bedeutet auch eine große Last, die ich jetzt nicht mehr tragen muss. Dazu gehörten eine Erreichbarkeit rund um die Uhr, bis zu 15 Termine am Tag und Arbeit auch am Wochenende. Derzeit versuche ich, so viel Struktur wie notwendig im Tagesablauf beizubehalten. Dazu zählt, dass ich wie früher in der Woche zwischen halb fünf und fünf Uhr wach werde. Allerdings lebe und strukturiere ich meine Tage anders. Ich lese viel und versuche überhaupt nachzuholen, was ich in den vergangenen sechs Jahren verpasst habe.

SPIEGEL: Sie sind dankbar dafür, dass der Innenminister Sie Ihres Amtes enthob?

Maaßen: Wenn man die Ernennungsurkunde als Verfassungsschutzpräsident entgegennimmt, weiß man, dass man jederzeit in den einstweiligen Ruhestand