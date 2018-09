Mit Hans Guido Riegel zu sprechen ist nicht ganz einfach: Der 52-Jährige hat wenig Interesse an Berichterstattung über seine Person, will potenzielle Interviewpartner erst mal kennenlernen. Nach einer gemeinsamen Führung durch die alten Produktionshallen in Bonn-Kessenich besteht zumindest eine gewisse Sympathie. Ein paar Wochen später führt Riegel stolz durch die gerade eingeweihte neue Firmenzentrale in Grafschaft bei Bonn. Beim anschließenden Gespräch wird er schmallippig sein, beim Gang durch die Produktionshallen aber wirkt er vergnügt. Man kann ihn dabei beobachten, wie er seine Finger in eben gegossene Tropifrutti-Gummis steckt und genüsslich ableckt.

SPIEGEL: Herr Riegel, Ihre Mitschüler müssen Sie als Kind beneidet haben.

Riegel: Warum sollten sie?

SPIEGEL: Na ja, wer kann von sich schon sagen: Mein Vater macht Gummibärchen?

Riegel: Wahrscheinlich nicht viele. Aber das war, ehrlich gesagt, kein Thema, viele Mitschüler wussten das auch gar nicht. Ich habe das damals nicht als etwas