Hatten unsere Großeltern nicht viel mehr Stress als wir?

Sabine Seeger (*) hatte sich auf die Stelle als Krisenmanagerin in einem der größten deutschen Lebensmittelkonzerne gefreut. Sie würde Verantwortung tragen, entscheiden, was auf Pizza, Tomatensoße und Eiscreme steht. Sie würde Katastrophen abwenden, wenn in einer der Dutzend Fabriken etwas schieflief. Das Gehalt stimmte. Doch der Job wurde zur Katastrophe.

Ihre Vorgesetzten interessierte ihre Arbeit nicht. Das Pensum der Aufgaben – nie zu schaffen. Seeger fühlte sich bald wie "eine Feuerwehrfrau". Sie war nur damit beschäftigt, von einem Einsatz zum nächsten zu brausen, um die größten Brände zu bekämpfen. Als sie auf Geschäftsreise in England war, lieferte ein polnisches Werk Pizza mit Plastikstückchen aus, weil sie nicht erreichbar war. Niemand außer ihr wusste, was im Falle einer Fehlproduktion zu tun ist.

Kaum ein Mitarbeiter hielt es in dem Unternehmen länger als zwei, drei Jahre aus. Wer nicht freiwillig ging, wurde entlassen und mit preiswertem, hoch motiviertem Personal ersetzt. Aber