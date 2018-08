Im April, als es noch regnete in Deutschland, schickte mir meine Schwiegermutter, die sich in unserer Abwesenheit um das Wochenendgrundstück in Brandenburg kümmert, ein Foto nach Tel Aviv. Es zeigt unsere Bungalowdecke. Genauer gesagt, zeigt es einen Fleck an der Bungalowdecke. Er hat die Form von Kuba. Ich habe in der Vergangenheit Deckenflecken begutachtet. Wände und auch die Decke des Bungalows sind mit Lehm verputzt. Lehmputz sorgt für ein gutes Raumklima. Aber er wird auch schön nass.

Das Foto löste bei mir eine ähnliche Panik aus wie die fadenscheinigen Stellen auf den Oberschenkeln meiner ersten und einzigen Wrangler-Jeans, die ich Ende der Siebzigerjahre aus dem Westen geschickt bekam. Es ist die Vorahnung des Todes. Ab jetzt geht es bergab. Ein sehr deutsches Gefühl.

Ich stand in der Hitze von Tel Aviv und stellte mir vor, wie ein Brandenburger Dauerregen mein kleines Lehmhaus wegspült. Ich hinterließ mehrere Nachrichten bei dem Handwerker, der das Dach vor zwei Jahren gedeckt hatte.