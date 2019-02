Niemand kann sagen, Grzegorz W. habe Wert auf einen guten ersten Eindruck gelegt. "Ich war schockiert, als der im Türrahmen stand", erinnert sich Karin Wischmann-Schoofs. Die Reaktion ihres pflegebedürftigen Vaters sei ähnlich ausgefallen: "Bevor der hier einzieht, springe ich aus dem Fenster."

Heinrich Wischmann, genannt Heinz, saß im Rollstuhl. Der 91-Jährige war schwerhörig und schlief schlecht, er litt an Parkinson, Arthrose und Herzinsuffizienz. Ein Leben im Pflegeheim lehnte er ab. Deshalb suchten seine Kinder eine Haushaltshilfe, die vor allem nachts Wache schob. Tagsüber versuchten die Geschwister, so oft da zu sein, wie sie konnten. Sie wohnten mit ihrer Familie im selben Stadtviertel von Mülheim an der Ruhr.

Opa Heinz, der oft mit Fliegersonnenbrille und dem australischen Lederhut aus dem Haus ging, liebte das Leben und wäre gern 100 Jahre alt geworden. Er heftete Klebeband unter seine Schuhe, um wieder gehen zu lernen. Bastelte einen Greifarm aus Metallstäben, um seine bewegungsunfähigen