Dieser Schliemann war den Griechen nicht geheuer. Schon in Troja hatte der Deutsche einfach so drauflosgegraben, wo es ihm gerade interessant erschien, ohne Genehmigung. Außerdem gelang es dem Mann, den dort entdeckten Schatz des Königs Priamos an den Behörden vorbei außer Landes zu schmuggeln. Allerdings verfügte Heinrich Schliemann nicht nur über ein herausragendes archäologisches Gespür, sondern auch über ein weiteres, gutes Argument, um die Griechen zu überzeugen: jede Menge Geld.

Der mecklenburgische Pastorensohn war als Spekulant und Großinvestor zu einem gewaltigen Vermögen gelangt. Das erlaubte ihm, aufwendige Grabungsarbeiten durchzuführen, die der Staat nicht finanzieren konnte. So wurde von Behördenseite aus beschlossen, ihn auch in den Ruinen des alten Mykene buddeln zu lassen. Allerdings nur unter Aufsicht: Ein staatlich Bediensteter mit dem Namen Panagiotis Stamatakis sollte dem verdächtigen Schatzsucher auf die Finger gucken.

Die beiden Männer hätten unterschiedlicher kaum