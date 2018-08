Das Morgengrauen kann absurde Züge tragen. Die Hamburger DJ und Produzentin Helena Hauff hat ein paar Minuten zuvor ihren Set beim Sónar Festival in Barcelona beendet, da liegt sie plötzlich im Backstagebereich auf dem Boden und wälzt sich lachend herum.

Warum? Falsche Frage. Richtig müsste es heißen: Warum nicht? Denn wenn etwas Helena Hauff auszeichnet, dann ihr bedingungsloser Glaube an die Freiheit, genau das zu tun, wonach ihr gerade zumute ist: "Es geht bei Clubkultur darum, dass man eine Nacht lang gemeinsam durchdreht, ein bisschen säuft, ein bisschen Blödsinn macht und sich scheiße fühlt am nächsten Morgen. Die Idee ist, sich gehen zu lassen. Das zu machen, was man nicht jeden Tag macht."

Wie das geht, hat sie im soziopolitisch aufgeladenen Milieu des Hamburger Golden Pudel Club gelernt. Dort verschwendete Helena Hauff nicht nur die meisten Nächte ihres bisherigen Lebens, der "Pudel", wie seine Besucher den Laden liebevoll nennen, war auch der Ort ihrer DJ-Erweckung. Ein besseres,