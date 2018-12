Am Morgen bevor seine "German family", die deutsche Familie, in Gambia landet, fährt Sarjo Darboe in die nächstgelegene Stadt Serekunda. Er kauft Toilettenpapier, Trinkwasser in Flaschen, löslichen Kaffee und Milchpulver. Er selbst findet Kaffee furchtbar, aber wenn die Europäer morgens keinen Riesenbecher davon trinken, sind sie schlecht gelaunt.

Darboe weiß, was Europäer brauchen, um sich wohlzufühlen. Er hat mehr als zwei Jahre lang in Deutschland gelebt. Deshalb stand er auch lange vor dem Regal mit dem Bier, das trinken die Deutschen gern zum Feierabend. Aber weder er noch sein Bruder, in dessen Haus sie schlafen sollen, besitzen einen funktionierenden Kühlschrank. Es muss auch mal ohne Alkohol gehen, beschließt er.

Die German family, Bettina Kaufhold und Uli Henning, ein Ehepaar aus Esslingen in Baden-Württemberg, hat die Reise über Monate vorbereitet. Die beiden haben sich impfen lassen, gegen Meningitis, Typhus, Tollwut, Gelbfieber, Cholera. Sie haben einen Wasserfilter und bequeme