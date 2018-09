Hilft Fasten gegen Krebs?

Hippokrates schwor auf ein einfaches Mittel. "Wer stark, gesund und jung bleiben will", empfahl einer der bedeutendsten Ärzte des Altertums, "heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente." Heute, rund 2400 Jahre nach seinem Tod, glauben manche Forscher sogar, dass der Verzicht auf Nahrung über Tage selbst bei der Krebstherapie helfen könnte.

Doch stimmt das wirklich? Halten die Belege dafür wissenschaftlichen Kriterien stand? Oder wird da Patientinnen und Patienten zu viel Hoffnung gemacht?

"Schon der Gedanke, bei einer Tumorerkrankung zu fasten, galt lange als äußerst abwegig", sagt Tilman Kühn, Leiter der Arbeitsgruppe Ernährungsepidemiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die allgemeine Überzeugung lautete, dass die Gefahr viel zu groß sei, den Körper durch Nährstoffmangel zusätzlich zu schwächen. Denn bis zu 30 Prozent aller Krebspatienten sterben, ganz ohne Fasten, nicht etwa daran, dass Tumorzellen lebenswichtige Organe zerstören, sondern an den Folgen