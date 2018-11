SPIEGEL: Professor Poldrack, kann ein Hirnscanner unsere Gedanken lesen?



Poldrack: Kommt darauf an. Wir sehen, ob Sie sich gut fühlen oder schlecht. Und wenn wir Ihnen Bilder zeigen, dann können wir sagen, ob Sie gerade eine Katze oder eine Schere sehen, ein Haus oder ein Gesicht. Ob das aber nun mein Gesicht ist oder ein anderes, das lässt sich schon wieder kaum mehr unterscheiden.

SPIEGEL: Warum nicht?

Poldrack: Mit unserer Technik sehen wir nur, wie sich der Blutstrom im Gehirn verändert, je nachdem, was Sie denken. Die kleinste Auflösung, die wir dabei schaffen, ist ein Würfel von etwa acht Kubikmillimetern. Da passen aber einige Millionen Hirnzellen hinein; für uns ist das ein einziger Bildpunkt. Um herauszufinden, welches Gesicht Sie sehen, müssten wir näher an die einzelnen Neuronen heran. Häuser und Gesichter insgesamt werden dagegen in unterschiedlichen Hirnregionen verarbeitet, deshalb können wir das auseinanderhalten.