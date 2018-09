Der Neubau am Rand von Mainz, in dem der Historiker Rödder, 51, mit seiner Familie lebt, ist Teil einer kleinen Siedlung, ein Idyll westdeutschen Wohlstands. Und fast schon eine Metapher für die Geschichte der Bundesrepublik: Bis zum Abzug der amerikanischen Truppen befand sich ein Panzerübungsplatz auf dem Gelände. Als es als Bauland ausgeschrieben wurde, bot die Stadt an, sie werde die Grundstücke zurücknehmen, sollten die ehemaligen Besatzer Gift im Boden hinterlassen haben. Bislang ist keines gefunden worden. Hier hat Rödder, der CDU-Mitglied ist, sein neues Buch geschrieben. In "Wer hat Angst vor Deutschland?" geht es um die Selbstwahrnehmung der Deutschen seit den Befreiungskriegen und darum, wie die Nachbarn Deutschland sahen und sehen. Rödder beschreibt das große europäische Gespräch über das "deutsche Problem", wie miteinander geredet wurde und aneinander vorbei.