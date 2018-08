Von Melanie Amann, Annette Bruhns, Anna Clauß, Hauke Goos, Dietmar Hipp, Ann-Katrin Müller, Martin U. Müller, Timofey Neshitov, Christopher Piltz, Hilmar Schmundt, Olaf Stampf, Steffen Winter

Deutschland Anfang August, Nachrichten aus einem besorgten, fluchenden und ungewohnt matten Land:

In Chemnitz verhängt die Wasserbehörde ein Schöpfverbot für die städtischen Gewässer, der Fluss Chemnitz ist an manchen Stellen nur noch 25 Zentimeter tief. Wer Wasser entnimmt, soll bis zu 50.000 Euro Bußgeld zahlen.

In Gotteszell in Niederbayern muss eine Regionalbahnstrecke gesperrt werden, weil sich die Gleise in der Hitze verzogen haben.

Aus Bochum appelliert der Brauer Moritz Fiege an seine Kunden, das Leergut zurückzubringen. Den Abfüllern gingen Flaschen und Kästen aus.

Im Berliner Zoo frieren Pfleger Fisch, Äpfel und Möhren ein, Kühlnahrung für die Eisbären. In Hamburg stellt Hagenbecks Tierpark Rasensprenger für seine Alpakas auf.

Deutschland 2018, ein Land unter der Trockenhaube. Ein flirrender Sommer,