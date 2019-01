Samer Tannous war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Seit Dezember 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und arbeitet dort als Französischlehrer. In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.

Abendland und Morgenland. Die Unterschiede zwischen diesen Kulturen sind wie ein Eisberg. An der Oberfläche nimmt man Dinge wahr wie Kleidung, Essen oder Begrüßungen. Aber unter der Oberfläche liegen die Werte. Was passiert, wenn sie aufeinandertreffen, wie derzeit in Europa?

An der Oberfläche ist Verständnis und Integration einigermaßen leicht. Aber wenn es um die tiefer liegenden Prägungen geht, wird es heikel. Beim Geschlechterverhältnis zum Beispiel. An der Beziehung zwischen Mann und Frau kann man messen, wie tief man sich in die andere Kultur integrieren kann oder will.

Um die Deutschen zu verstehen, muss ein arabischer Mann die deutschen Frauen verstehen.