Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium – so beglückt fühlt sich das Publikum bei einem gelungenen Konzert. Doch für viele Musiker gleicht die eigene Darbietung eher dem Martyrium in einer scheppernden Klanghölle.

Christopher Goldscheider kennt das: Im August 2012 erlitt der Bratschist am renommierten Royal Opera House in London einen schweren Hörschaden bei einer Probe von Richard Wagners "Walküre". Die "Walküre" gilt als eine der wuchtigsten Kompositionen der Musikgeschichte, auch Klassikverächtern bekannt durch den Film "Apocalypse Now", in dem sie einen Hubschrauberangriff untermalt.

Bei der Probe saß der Bratschist vor mehr als einem Dutzend Blechbläser, die ihm mit einem Schalldruckpegel von teils mehr als 135 Dezibel in die Ohren tröteten, vergleichbar einem Düsentriebwerk in 30 Meter Entfernung. Goldscheider erlitt laut Gutachter einen "akustischen Schock": Ohrenschmerzen, Tinnitus, Schwindel. Der Mittvierziger musste seinen Job aufgeben und verklagte das Opernhaus auf Schadensersatz