Vor acht Jahren schlich sich der Schmerz in Susanne Austs Leben. Erst taten ihr die Finger weh, dann die Knie, schließlich der Kiefer und die Füße. Die Schmerzen waren plötzlich da, verschwanden – und tauchten an anderer Stelle wieder auf. Aust fühlte sich erschöpft, ihre Augen brannten, manchmal brach sie in Tränen aus, einfach so.

In ihrer Verzweiflung befolgte sie den Rat von Freunden, eine Heilpraktikerin aufzusuchen. "Der Arzt gibt dir doch nur Chemie", bekam sie zu hören. "Ich war ja so gutgläubig", sagt Aust heute.

Was die 61-Jährige damals noch nicht wusste: Sie leidet an rheumatoider Arthritis, einer schweren Autoimmunerkrankung. Die Heilpraktikerin aber, zu der Aust ging, diagnostizierte: Wechseljahrsbeschwerden. Nach der "Blutkristallanalyse" verordnete sie eine Therapie, die von der Nonne Hildegard von Bingen aus dem Mittelalter stammt. Mehrmals am Tag musste Aust einen mit Kräutern versetzten Rotwein trinken. Preis für drei Fläschchen: 80 Euro.

An manchen Tagen ließen ihre Schmerzen