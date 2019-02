Herr Gu hat eine neue Idee: "Freshmen", sagt er, das wäre etwas für ihn und seine kleine Firma. Deshalb sitzt Herr Gu an einem runden Besprechungstisch im Rathaus der Verbandsgemeinde und fragt den Bürgermeister, was der davon halte.

Herr Gu wohnt in Birkenfeld, einer 7000-Einwohner-Kreisstadt im Südwesten von Rheinland-Pfalz. Seine Firma heißt Mia Gu, so wie seine siebenjährige Tochter, die in Birkenfeld zur Schule geht. Er lebe seit drei Jahren in Deutschland, sagt Herr Gu. Auf seine Visitenkarten hat er sich den Vornamen Mark drucken lassen. Der sei für deutsche Zungen leichter auszusprechen als sein echter chinesischer Name, sagt er und lächelt.

Auch der Verbandsbürgermeister lächelt. Bernhard Alscher, 61, parteilos, hat schon vor dem Besuch des Firmeninhabers viel Nettes über die Mia Gu GmbH erzählt. Herr Gu habe ein Fortbildungsprogramm für chinesische Erzieherinnen organisiert. Die kämen dann für ein paar Wochen nach Deutschland, schauten sich die Kindergärten an und seien ganz erstaunt,