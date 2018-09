Von Melanie Amann, Annette Bruhns, Anna Clauß, Marc Hujer, Veit Medick, Ralf Neukirch, René Pfister

Die Stimmung ist schon leicht morbide, als Seehofer eintrifft. Auf dem Erdinger Festplatz stehen ein stillgelegter Autoscooter, verlassene Kirmesbuden und das Gerippe einer Achterbahn. Man könnte hier einen Film drehen, der die Welt menschenleer zeigt, verödet nach einer schlimmen Katastrophe.

Nur aus dem großen Zelt schimmert Licht, dort soll Seehofer an diesem Montagabend reden. Es sind so viele Dinge passiert, zu denen der Innenminister etwas sagen könnte: die Neonazis, die grölend durch Köthen marschiert sind, die rechten Aufmärsche in Chemnitz, die kein Ende nehmen, ein Verfassungsschutzpräsident, der so verantwortungslos mit der Wahrheit hantiert.