Aiman Mazyek macht sich seit Tagen Gedanken. Was soll er nur sagen, wenn wieder diese sechs Wörter fallen: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Eigentlich, so sagt Mazyek, Chef des Zentralrats der Muslime, habe er keine Lust mehr, über solche Äußerungen zu diskutieren. In seinem Büro in einem Berliner Altbau steht demonstrativ eine schwarz-rot-goldene Fahne im Regal.

Aber wenn Horst Seehofer und Mazyek am kommenden Mittwoch auf der Deutschen Islamkonferenz zusammentreffen, wird der Satz, den der Innenminister zu seinem Amtsantritt im März gesagt hat, wie ein Elefant im Raum stehen: zu gewaltig, um ihn zu ignorieren.

Seit Monaten bereiten sich die Fachleute in Seehofers Ministerium auf das Ereignis vor. Staatssekretär Markus Kerber, der vor zwölf Jahren unter Wolfgang Schäuble die Islamkonferenz entworfen hat, soll das Format weiterentwickeln und "die gesamte Bandbreite der deutschen Muslime" einbinden. "Diese Islamkonferenz soll zum Zusammenhalt beitragen", sagt Staatssekretär Kerber.