SPIEGEL: Herr Seehofer, Sie haben mit Angela Merkel Koalitionen geschmiedet und Wahlkämpfe geführt, Sie haben sie gelobt und bekämpft und hätten am Ende fast eine Regierung in die Luft gejagt. Keine politische Zweierbeziehung hat die Republik in den vergangenen zehn Jahren so geprägt wie die zwischen der Kanzlerin und Ihnen. Nun geht Merkel.

Seehofer: Ja, und ich finde es schade. Genau genommen waren es 13 Jahre der Zusammenarbeit. Ich bin im Jahr 2005 Landwirtschaftsminister bei ihr im Kabinett geworden, danach habe ich als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident mit ihr zusammengearbeitet. Jetzt bin ich wieder Minister. Sie müssen sich vor Augen führen, was in dieser Zeit alles stattfand: der größte Wirtschaftskollaps in der Nachkriegsgeschichte, die Flüchtlingskrise, der Euro wäre beinahe implodiert. Dennoch steht Deutschland heute prächtig da. Das ist für mich entscheidend, nicht der Streit des vergangenen Sommers.

SPIEGEL: Sie hatten immer die Theorie, dass Merkel ihre Ämter niemals