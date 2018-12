Horst Seehofer hatte schon mal vorgebaut. Bereits eine Woche vor der bayerischen Landtagswahl machte er in mehreren Zeitungsinterviews klar, wer aus seiner Sicht keinesfalls Schuld daran trage, sollte es an diesem 14. Oktober zu einem Debakel kommen – er selbst.

"Nur vorsorglich weise ich darauf hin, dass wir in der Asylpolitik alles gemeinsam gemacht haben", sagt er über Bayerns Regierungschef Markus Söder und fügt treuherzig hinzu, dass er sich im vergangenen halben Jahr weder in die Wahlkampfführung noch in die bayerische Politik eingemischt habe. "Das ist das Vorrecht des Ministerpräsidenten."

Die Brandmauer, die Seehofer da vorsichtshalber hochgezogen hatte, sollte nichts nutzen. Die bayerische Landtagswahl am 14. Oktober gerät zum Scherbengericht über die CSU, eine Partei, die sich am Kabinettstisch nicht gegen die Flüchtlingspolitik Angela Merkels durchsetzen konnte und ihre Machtlosigkeit in Berlin durch umso lautere Kraftmeierei zu übertünchen versucht hatte.

Horst Seehofer mag den