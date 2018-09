Ich bin's, der weiße, alte Mann

Der Mann in den Jahren zwischen Jugend und Hochbetagtheit hat ein Problem. Er wird in Kunst und Literatur überwiegend als Trottel dargestellt. Er leidet an der unbefriedigten Geilheit der Jugend, ihm fehlt die Reife. Karriere stockt, Haare fallen aus, Hemd spannt, die Frau lacht über ihn, die Kinder nehmen ihn nicht ernst. Der mittelalte Mann versammelt alles, was die männliche Schlechtigkeit zu bieten hat, all das Übergriffige, Ungelenke, Ungalante, der Schuhverkäufer Al Bundy ebenso wie Homer Simpson oder Donald Duck.

Es sind Männer wie ich, die sich zu alt fühlen, um noch mal von vorn anzufangen, aber zu jung sind für ein Vorruhestandsmodell, Männer, die sich bedroht sehen in ihrer Männlichkeit, die sich nicht mehr spüren, nur noch Wut und Leere. Die Kurve des Lebensglücks entspreche einem U, sagt die Wissenschaft, der Tiefpunkt ist also exakt zur Lebensmitte erreicht, in jener Sandwich-Phase, wenn Kinder und Karriere, die eigenen Eltern, das neue Haus und die wachsenden Statusanforderungen