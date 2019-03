"Ich kam mit der Vorstellung, alles richtig zu machen. Und dann das, schrecklich"

Die Verbreitung von Kinderpornografie hat sich in den vergangenen Jahren in starkem Maße ins Netz verlagert. Weltweit tauschen Pädophile über abgeschottete Plattformen Bilder und Videos, die schweren Missbrauch zeigen. Immer wieder verabreden sich Täter in Chats, um Kinder zu vergewaltigen.

In Deutschland gab es in jüngster Zeit mehrere Fälle, die bundesweit Entsetzen auslösten. In Staufen etwa verkaufte ein Paar seinen Jungen zahllose Male zur Vergewaltigung an Fremde. Der Vater chattete mit dem Nicknamen "Geiler Daddy".

Ende Januar verhaftete die Polizei zwei Männer, die auf einem Campingplatz im westfälischen Lügde Kinder missbrauchten. Bei der Durchsuchung wurden 13.000 kinderpornografische Bilder beschlagnahmt, darüber hinaus mehrere Datenträger mit selbst hergestellten Missbrauchsszenen.

Bei der Bekämpfung von Kinderpornografie im Netz nimmt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) eine Vorreiterrolle ein. Leiter Andreas May sagt im Interview, wie er schlimme Bilder