Der Hamburger Hafen, dunkelblaue Elbe, Sonnenuntergang, Schiffe, die im Zeitraffer durchs Wasser ziehen. Ein aufsteigender Mond über der Stadtsilhouette. Aus dem Off eine Marlboro-Männerstimme: "Sie denken, Sie kennen Hamburg. Wissen, wo die Stadt passiert. Wo die Hotspots sind. Sie ahnen nicht, wie falsch Sie liegen."

Kurz danach legt auf dem Soundtrack der alte "He said Captain, I said wot"-Discokracher los, begleitet einen Flug durch computeranimierte Wohnungen mit Betten, die aus dem Fußboden klappen und wieder darin verschwinden, durch aufgeräumte Küchen, vorbei an halb ausgetrunkenen Weingläsern; Räume fahren im Rhythmus des Viervierteltakts wie Schubladen aus der Fassade heraus und herein.

Der rasante Imagefilm bewirbt ein Bauprojekt, das unter dem Namen "Kptn" (kurz für: Kapitän) in der Hamburger HafenCity entsteht – ein Komplex mit traditionell norddeutscher Klinkerfassade, der in sich vereinen soll, was eine Innenstadt so ausmacht. Kino, Gastronomie, Hotel, Gewerbe und 219 Mietwohnungen.