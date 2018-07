SPIEGEL: Herr Sahr, die Überschrift Ihres Testberichts über den aktuellen Immobilienmarkt heißt "Kaufen kann noch lohnen". Aber es hilft, wenn man Millionär ist, oder?



Sahr: Es hilft, ist aber nicht unbedingt nötig. Wie viel Sie für ein Haus oder eine Wohnung zahlen müssen, hängt vor allem davon ab, wo sie kaufen. Die Immobilienpreise in Deutschland sind extrem unterschiedlich. Berlin, Hamburg, eine Kleinstadt oder auf dem Land - die Region ist entscheidend. Wenn Sie sich beispielsweise in München ein Eigenheim kaufen wollen, sind Sie tatsächlich schnell über der Millionengrenze, dort werden in Toplagen Quadratmeterpreise von 10.000 Euro aufgerufen. Das heißt, Sie brauchen schon mal ein Eigenkapital im sechsstelligen Bereich. In Magdeburg oder Chemnitz bekommen Sie für 200.000 Euro ein gut ausgestattetes Einfamilienhaus in guter Lage.