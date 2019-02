Niedrige Zinsen, nach Anlagen lechzendes, vagabundierendes Kapital, internationale Spekulanten und falsche Weichenstellungen in der Politik, aber auch das Anspruchsdenken in der Gesellschaft haben dafür gesorgt, dass Soziologen die Frage nach bezahlbarem Wohnraum zu einem der drängendsten sozialen Probleme dieses Jahrhunderts erhoben haben – egal ob wir bauen, kaufen oder mieten wollen.

"Wohnen ist kein Gut wie Gold, Wohnen ist ein Menschenrecht", sagt Leilani Farha, Uno-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen. Sie sieht im Neoliberalismus der Achtziger- und Neunzigerjahre eine Hauptursache für den völlig überhitzten Markt. Wohnen, so Farha, dürfe "kein Investment sein, sondern muss als soziales Gut betrachtet werden".

Wie jedoch kann man dem Problem begegnen? Experten fordern schon länger: Der Staat muss handeln, um die Wohnkrise in den Griff zu bekommen. Von mehr Regulierung bis zur Enteignung reichen die Forderungen, der Druck ist so groß, dass nichts mehr undenkbar erscheint. "Wir wollen ja nicht zurück in den Sozialismus, sondern eine vernünftige Regulierung eines Marktes, der nicht funktioniert", sagt Barbara Steenbergen, Leiterin des EU-Büros der Internationalen Mietervereinigung in Brüssel.