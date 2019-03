Als Marion Müller nach Köln zog, musste sie sich nicht nur an die Stadt gewöhnen, sondern auch an deren Rituale. In der Karnevalszeit herrscht in Köln bekanntlich Ausnahmezustand, die Stadt feiert. Aber das ist noch nicht alles: Auch die Wochen danach werden von vielen Kölnern im Kollektiv zelebriert.

Auf Ekstase folgt Verzicht – die Fastenzeit bricht an. "Auf dem Schulhof und im Lehrerzimmer ist das Thema auf einmal wahnsinnig wichtig", sagt Müller, 49 Jahre alt, Lehrerin und Mutter. "Jeder erzählt davon, ob er nun Zucker oder Fleisch weglässt oder auf Facebook oder Fernsehen verzichtet."

Nach einigen Jahren in der neuen Heimat fing sie an, die regionalen Rhythmen zu übernehmen: erst Karneval, ein paar Jahre später kam auch das Fasten dazu. "Ich wollte es dann einfach ausprobieren", sagt Müller. Sie entschied sich, auf Zucker zu verzichten. Es tat ihr gut.

Für Müller ist Fasten nicht nur ein Verzicht, sondern gleichzeitig auch die Befreiung: "An einem Keksteller vorbeizugehen, ohne zuzugreifen,