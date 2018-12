Langsam streichen die faltigen Hände über das Fell der grauen Katze. "Bist du eine Schöne", säuselt die alte Dame dem Tier ins Ohr. Das Wort "Schöne" zieht sie in die Länge, Schöööne. Dann stellt sich die kleine Frau, um die 80 Jahre alt, der Bäuerin vor. "Adele. Adele Heinsohn* mein Name."

"Hallo Frau Heinsohn, ich bin Nadine", antwortet Nadine Axelsen-Dentz. Die alte Frau antwortet nicht, sondern betrachtet, wie sich die Augen der Katze schließen, das Tier zu schnurren beginnt. Dann wendet sie sich erneut der Bäuerin zu.

"Adele. Adele Heinsohn mein Name."

"Hallo Frau Heinsohn, ich bin Nadine", antwortet die noch einmal. Sie trägt die braunen Haare zum Zopf gebunden und lächelt gutmütig. "Schön, dass Sie da sind."

Rund 1,7 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Demenz. Etwa ein Drittel der Demenzkranken in Deutschland lebt in Pflegeheimen, die anderen werden zu Hause betreut. Die alternde Gesellschaft sucht neue Wege, das Leben dieser Menschen zu verbessern. In größeren Städten gibt es