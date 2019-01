Die Tragik Tibets zeigt sich in einem Plakat, an die Wand geklebt in einer Stadt im Norden Indiens: Eine Vermisstenanzeige mit dem Gesicht eines jungen Mönchs. Vor sechs Jahren ist er verschwunden und elf Monate später in einem chinesischen Gefängnis wieder aufgetaucht. Dort soll er bis heute sitzen, Genaues weiß man nicht. All das steht auf dem Papier; nur nicht, wer der Mann ist. Denn wo sein Name stand, pappt jetzt eine Anzeige für Yogakurse. Und daneben eine für ein Meditationszentrum zur Traumabewältigung.

Willkommen in Dharamsala, gut 30.000 Einwohner, mit Blick auf die schneebedeckten Hänge des Himalaja. Ausgangspunkt für Wanderungen durchs Gebirge und für Erkundungen des eigenen Ichs. In den Gassen mischen sich indische Händler, Frauen in Hotpants und tibetische Mönche in roten Roben. Es gibt Karottenkuchen zu kaufen und Bücher mit Titeln wie "No Self, No Problem". Gebetsfahnen flattern im Wind, und am blauen Himmel fliegen Paraglider. Es ist laut, es ist voll, es ist entzückend.