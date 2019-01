Es gebe nur eine elegante Möglichkeit, einen Tiger zu töten, sagt Nawab Shafath Ali Khan. Man müsse warten, bis er einen angreift, im Sprung seinen Körper streckt, die Krallen ausfährt, das Maul aufreißt und dabei das weiße, weiche Fell seiner Unterseite entblößt. Dann, sagt Khan, wenn man schon das Gelbe seiner Iris sehe, müsse man ausatmen, ruhig zielen, abdrücken, das Herz treffen, den Auftrag erledigen. Khan erzählt das am Telefon auf seiner Veranda in den indischen Nilgiri-Bergen. Er spricht mit ruhiger Stimme, ein schönes, distinguiertes Englisch; es ist so, als rede er von der Archivierung seiner Bibliothek.

Sein Großvater war ein berühmter Jäger im kolonialen Britisch-Indien, er schoss die Bestie von Chandrapur, die 35 Menschen getötet hatte. Sein Vater war preisgekrönter Schütze. Khan sagt, er habe mit fünf Jahren das erste Mal ein Gewehr in der Hand gehalten, mit 19 Jahren erlegte er seinen ersten Elefanten. Er schoss menschenfressende Tiger, wild gewordene Elefanten, Tausende