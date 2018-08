Am Tag ihrer Hochzeit nahm Nehas Mutter ihre Tochter noch einmal in den Arm, drückte sie an sich und flüsterte ihr ins Ohr: "Das wirst du bereuen."

Und ihre Mutter habe recht behalten, sagt Neha. Die dunklen Haare fallen ihr ins Gesicht, von unten dringt der Lärm eines Imbisses herauf, der Koch schreit, Teller klappern. Hier, in diesem unscheinbaren Gebäude in Bangalore, befindet sich das "Büro des Glücks". Dort trifft sich an diesem Tag eine Selbsthilfegruppe, deren Teilnehmer nur eins vereint: Sie haben nichts Verbotenes getan und wurden doch für ihre Taten bestraft.

Es sind Frauen, die geliebt haben, ohne um Erlaubnis zu bitten. Die ihren Kopf aufrecht hielten, als sie ihn hätten senken müssen. Und die am Ende alle versucht haben, sich umzubringen. So wie Neha.

Jedes Jahr setzen mehr als 40.000 Inderinnen ihrem Leben ein Ende, vor allem junge Frauen unter dreißig. Es ist eine stille Epidemie, und sie trifft nicht in erster Linie Städte wie das aggressive Delhi oder das arme Kalkutta. Sondern