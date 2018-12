Als es endlich so weit war, ließen Helikopter Blüten herabregnen, und Kampfjets zogen über den Himmel. Narendra Modi, indischer Premier und Meister des Pomps, trat ans Mikrofon. "Unser Volk wird diesen Tag nie vergessen", rief er. Die Statue erinnere daran, "dass die Zukunft dieses Landes so groß sein wird wie sie".

Mehr als 3000 Arbeiter waren vier Jahre lang am Werk, umgerechnet rund 375 Millionen Euro verschlang der Bau. Dann war es vollbracht: Die größte Statue der Welt steht seit Kurzem in Indien. 182 Meter misst die Skulptur, rund doppelt so viel wie die Freiheitsstatue. Die "Statue der Einheit", wie sie heißt, ist ein Gigant.

Aber dabei soll es nicht bleiben. Schon 2021 soll auf einer künstlich aufgeschütteten Insel vor der Küste Mumbais ein riesiges Reiterdenkmal entstehen. Höhe: 212 Meter. Modi hat schon den Grundstein gelegt. Vergangene Woche hat ein weiterer Bundesstaat angekündigt, eine noch gewaltigere Statue zu bauen: 221 Meter hoch. Bald könnten die drei größten Statuen der