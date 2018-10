Tara Fares, 22, trug ihre langen Haare gern offen, mal waren sie rot, mal schwarz, grau oder blond. Die Lippen hatte sie aufspritzen lassen, und nie ging sie ohne Augen-Make-up aus dem Haus, die Brauen sorgfältig zu dicken, expressiven Balken ausgemalt. Knapp drei Millionen Menschen folgten dem bekannten irakischen Model auf Instagram, sie war eine der erfolgreichsten Influencerinnen des Landes. Bis ihr Leben vor neun Tagen endete wie das eines Mafiabosses.

Es war kurz nach 17 Uhr am Donnerstag der vergangenen Woche, Fares fuhr mit ihrem Porsche langsam durch eine belebte Wohnstraße in Bagdad, als sich ein schlanker Mann in weißem Hemd zum Fahrerfenster beugte. Er feuerte drei Schüsse auf sie, zwei in den Kopf, einen in die Brust. Fares sackte auf dem roten Sitz zusammen. Ihr Mörder lief zu einem Motorrad, dessen Fahrer auf ihn wartete. Die beiden flüchteten. So zeigen es die Aufnahmen einer Überwachungskamera.