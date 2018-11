Die Zeitschrift "Nature" ist eine ehrwürdige Institution. Bei besonderen Anlässen verweist sie gern auf die eigene fast 150-jährige Geschichte. In der Ausgabe dieser Woche findet sich ein solcher Fall: "Nature" erinnert an eine Notiz, die das Blatt im Februar 1904 veröffentlicht hat. Damals ging es um die außergewöhnliche Leistung, die zwei Brüder namens Orville und Wilbur vollbracht hatten: In den Dünen von Kitty Hawk in North Carolina war ihnen der erste gesteuerte Flug mit Motorantrieb gelungen.



"Nature"sieht eine Parallele zu den erfolgreichen Flugexperimenten der Gebrüder Wright, von denen der Aeronautiker Steven Barrett und sein Team in der aktuellen Ausgabe berichten. Der Vergleich mit den Wrights scheint Barrett zwar ein wenig hoch gegriffen. Einen Hauch von Geschichte habe er aber durchaus empfunden, als er in den frühen Morgenstunden des 31. Oktober 2017 durch die Straßen des noch nachtschwarzen Cambridge bei Boston zum Sportzentrum seiner Hochschule, des Massachusetts