Katayoun Khosrowyar, die Trainerin des iranischen U-19-Frauenteams, und ihre Spielerinnen stehen in Wintermänteln, schwarzen Kopftüchern auf der Tribüne des Azadi-Stadions in Teheran. Sie haben Iran-Flaggen in der Hand, laut feuern sie ihre Nationalmannschaft an. Unter ihnen laufen die Männer über den Rasen, Iran gegen Bolivien. Am Ende werden die Iraner gewinnen, 2:1. Khosrowyar sagt: "Für die Mädchen ging ein Traum in Erfüllung. Sie konnten nicht glauben, dass wir das erleben."



Es mag von außen betrachtet gering erscheinen, doch für die Islamische Republik bedeutet das Spiel gegen Bolivien einen Tabubruch. Denn bis dahin mussten die Iranerinnen draußen bleiben. "Wenn eine Frau ins Stadion geht und halbnackte Männer sieht, ist dies eine Sünde", schimpfte der erzkonservative Generalstaatsanwalt, Mohammad Javad Montazeri, nach dem Spiel. So etwas dürfe sich nicht wiederholen.

Doch es wiederholt sich: Am 10. November verfolgten Hunderte Iranerinnen im Azadi-Stadion das Rückspiel