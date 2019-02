An einer Landstraße im Nordwesten Albaniens bereiten sich seltsame Männer und Frauen in einem Camp auf den Sturz des iranischen Regimes vor: Dreimal pro Woche üben viele von ihnen angeblich, Kehlen mit Messern aufzuschneiden, Hände zu brechen, Augen mit den Fingern auszustechen, Mundwinkel einzureißen. So zumindest erzählen es Aussteiger der Gruppe.

Das Camp ist etwa so groß wie 50 Fußballfelder. Hohe Zäune umspannen es. Es liegt nur 35 Autominuten von Tiranas bunten Bars entfernt, doch in ihm leben die Menschen wie in einer Zeitkapsel. Aussteiger sagen, die meisten der etwa 2000 Bewohner dürften keine Handys haben, keine Uhren, keine Kalender; Vertreter der Organisation, die das Camp betreiben, bestreiten das.

"Irgendwo dadrin", sagt Mostafa Mohammadi, ein 62-jähriger Mann mit hoher Stirn und tiefen Augenhöhlen, "lebt meine Tochter." Sie heißt Somayeh, ist eine erwachsene Frau von 38 Jahren. Ihr Vater sagt, dass sie in dem Lager gegen ihren Willen festgehalten werde. Monatelang lebte der