Mit kaum einem Land beschäftigt sich US-Präsident Donald Trump so obsessiv wie mit Iran. Diese Woche bot er der iranischen Führung überraschend Gespräche "ohne Vorbedingungen" an, nachdem er sich zuvor über Twitter mit Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammad Javad Zarif einen beispiellosen Schlagabtausch geliefert hatte. In Großbuchstaben hatte Trump geschrieben: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen erleiden wie nur wenige zuvor in der Geschichte."

Irans Führung lehnt ein Treffen mit Trump ab, erst recht nachdem dieser im Mai einseitig das Nuklearabkommen mit Iran aufgekündigt hat. In wenigen Tagen, am 6. August, sollen die ersten der seit 2016 ausgesetzten US-Sanktionen erneut in Kraft treten. Für die Wirtschaft des Landes wird das gravierende Folgen haben. Die Wohlhabenden schaffen ihr Vermögen bereits ins Ausland. Preise für Einfuhrgüter stiegen um ein Vielfaches. Mieten und Lebensmittel drohen unbezahlbar zu werden. Weil viele Menschen nicht mehr