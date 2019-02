SPIEGEL: Herr Rohe, Sie haben schon vor einigen Jahren erklärt, eine muslimische Studentin, die mit Nikab oder Burka, also mit verschleiertem Gesicht, zu Ihnen in die Vorlesung käme, würden Sie wieder wegschicken. Sehen Sie das heute noch so?

Rohe: Ja. Ich würde das nicht sofort machen, nicht konfrontativ. Aber nach dem Seminar oder der Vorlesung würde ich sie darauf ansprechen und sie bitten, das nächste Mal mit unverhülltem Gesicht wiederzukommen.

SPIEGEL: Die Universität Kiel hat jetzt nach einem Streit mit einer angehenden Ernährungswissenschaftlerin ein Verbot für Gesichtsschleier in Lehrveranstaltungen und Prüfungen erlassen. Braucht es das dann überhaupt?

Rohe: Ja, das halte ich für sinnvoll. Zwar kann ein Dozent oder eine Dozentin notfalls versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen, aber mit einer klaren rechtlichen Grundlage, sei es in einer Hochschulsatzung oder in einem Landesgesetz, tut man sich da leichter. Und viele Dozenten wissen auch gar nicht, was sie in einer solchen Situation