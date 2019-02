Es sind nur noch wenige Quadratkilometer übrig von dem Territorium, das der "Islamische Staat" (IS) zwischenzeitlich erobert hatte. Auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung herrschte er im Irak und in Syrien 2015 über ein Gebiet von rund 100.000 Quadratkilometer Größe – vom Ostrand Aleppos bis zu den nördlichen Vororten Bagdads. Die kurdischen Milizionäre haben ihn mit westlicher Unterstützung seither immer weiter zurückgedrängt. Bis in ein paar Dörfer nahe dem Euphrat und der irakischen Grenze, aus denen die wenigen Hundert IS-Kämpfer seit Monaten in zähen Scharmützeln weiter vertrieben werden.

Doch seit vergangener Woche dringen elektrisierende Neuigkeiten aus der Wüste durch: Abu Bakr al-Baghdadi, der "Kalif" des geschrumpften Terrorstaats, halte sich dort auf. Eine Gruppe ausländischer Kämpfer sei mit einem Putschversuch im Kugelhagel seiner Getreuen gescheitert, erzählten kurdische Geheimdienstler. Auch seine letzten drei westlichen Geiseln halte der IS dort gefangen, wolle sie austauschen