Ist die Kleiderspende nach Afrika tatsächlich eine gute Tat?

Mein Freund hatte vergangenen Sommer beschlossen, drei Monate lang nur 33 Kleidungsstücke zu tragen. Stolz präsentierte er mir perfekt gestapelte T-Shirts und Sweatshirts in einem halb leeren Schrank. Einen kurzen Moment lang dachte ich darüber nach, es ihm gleichzutun. Dann erklärte er, auch Schuhe und Schmuck, selbst die Armbanduhr, müssten in die 33 Teile mit eingerechnet werden. So weit, dachte ich, bin ich nicht.

Kurz darauf fiel mir beim Öffnen des Kleiderschranks ein Pullover auf den Kopf, und ich wusste, es war wieder mal Zeit auszumisten. Einmal im Jahr kriege ich diesen Rappel: Dann stehe ich vor meinem Schrank, sortiere Kleider aus, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr angezogen habe, und bringe sie zum Altkleidercontainer beim Supermarkt um die Ecke.

Im Herbst lebte ich zwei Monate im Senegal und in Gambia, und seitdem stehe ich kleidermäßig vor einem Dilemma. Im Senegal, sagen die Senegalesen, gibt es die schönsten Stoffe, die besten Schneider. Tatsächlich werfen sich Männer wie