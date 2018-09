Ist es möglich, dass es unser Universum gar nicht gibt?

Vafa will herausfinden, was die einen von den anderen Welten unterscheidet. Um das zu illustrieren, greift er zu dem bildhaften Gleichnis von einem schier unendlichen Sumpf, aus dem einige wenige Inseln ragen. "Das hier ist der Sumpf, in dem es zu logischen Widersprüchen kommt, also keine Universen möglich sind", sagt er und zeigt auf die Fläche in dem Kreis. Dann deutet er auf die Punkte darin: "Festen Boden gibt es nur hier, auf diesen Inseln – das sind die physikalisch möglichen Universen."

Es mag verstiegen klingen, was der Mann da sagt. In der Gemeinde der theoretischen Physiker jedoch hat sein Wort Gewicht.