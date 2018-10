An dem Tag, seit dem die Geister der Vergangenheit so bedrohlich wirken wie selten zuvor, schien die Sonne in der kleinen Stadt Juiz de Fora. Tausende Menschen strömten durch die engen Gassen. Sie trugen ihren Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro wie einen Messias auf den Händen. Bolsonaros Körper steckte in einem engen gelben T-Shirt mit der Aufschrift "Meine Partei ist Brasilien". Er jubelte. Doch plötzlich rammte ihm ein Mann aus der Menge die Klinge eines Küchenmessers in den Bauch.

Bolsonaro sackte zusammen.

Er verlor zwei Liter Blut. Aber schon drei Tage später twitterte sein Sohn Flávio, dass das Land gerade einen neuen Präsidenten bekommen habe.