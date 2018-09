Der Junge, von dem sie auf Jamaika sagen, er könnte das Erbe von Usain Bolt antreten, kommt zu spät zum Gottesdienst in die voll besetzte Mona Baptist Church in Kingston. Er trägt eine khakifarbene Schuluniform, mit gesenktem Kopf setzt er sich auf den letzten freien Stuhl am Gang. Neben ihm seine Teamkameraden, vor ihm der Schuldirektor, Mütter im Sonntagskleid, Väter mit Krawatte, ihre Gesichter wirken ehrfürchtig.

Es ist das Wochenende vor den "Champs", der landesweiten Schulmeisterschaft in der Leichtathletik, dem größten und wichtigsten Sportereignis auf Jamaika, bei dem sich Teenager fünf Tage lang verausgaben, weil sie so auf eine bessere Zukunft hoffen. Dafür kann ein bisschen göttlicher Beistand nie schaden.