Manchmal überschneiden sich private und berufliche Abschiede. So kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich an meinen japanischen Schwiegervater denke, der vergangenes Jahr starb. Er war 91. Mit ihm verlor ich nicht nur einen verehrten, lieben Menschen. Mit ihm ging auch ein Stück Japans, meiner langjährigen zweiten Heimat als Korrespondent. Er hatte sie auf seine Art verkörpert und mir nahegebracht.

Mein Schwiegervater, er hieß Haruo, betrieb bis zum Schluss sein Schirmgeschäft im Westen Tokios. In einer Einkaufsstraße, wie es sie zehntausendfach in Japan gibt. Hier, am Rande der 38-Millionen-Stadt, macht sich die rapide Vergreisung besonders krass bemerkbar, die ganz Japan so rasend verändert wie kaum ein anderes

großes Industrieland. Mehr als ein Viertel der Nation ist älter als 65 Jahre, es werden zu wenige Kinder geboren. Allein im vergangenen Jahr verlor Tokio gut 390.000 Einwohner, mehr Menschen, als in einer Stadt wie Bochum leben. Am Rand von Tokio begegnen mir fast nur hochbetagte Menschen,