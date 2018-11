Durchlebt Jens Spahn gerade gute oder schlechte Tage? Spahn sitzt auf dem Podium und rutscht auf seinem Sitz hin und her. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gefordert, dass Flüchtlinge, die sich "an jungen Frauen vergreifen", nie wieder europäischen Boden betreten dürften. Friedrich Merz stellt gerade das deutsche Grundrecht auf Asyl zur Debatte. Spahn scheint nicht glauben zu können, was er da hört.

Ihm kommt, das wird ihm gerade klar, sein wichtigstes Thema im Wettstreit um die CDU-Spitze abhanden. Drei Tage zuvor hatte er gefordert, über den Migrationspakt der Vereinten Nationen müsse auf dem CDU-Parteitag diskutiert werden. Die Aufregung in Teilen der Öffentlichkeit war groß, das tat ihm gut. Spahn hat dieser Tage das Gefühl, er bekomme eher zu wenig Aufmerksamkeit.

Und nun kommt Merz auf der dritten Regionalkonferenz der CDU im thüringischen Seebach mit dem Asylrecht. Das Thema ist symbolisch aufgeladen. Wer das Asylrecht ändern will, ist ganz weit weg von Merkels Flüchtlingspolitik. Und