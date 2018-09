"Was Du nicht aufhalten kannst, kannst Du auch gleich begrüßen."

(Facebook-Seite von Jens Spahn, Rubrik "Lieblingszitate")

Auf den Tischen brennen weiße Kerzen, in kleinen Vasen haben die Kellner Rosen arrangiert. Durch die bodentiefen Fenster fällt der Blick ins Grüne. Normalerweise finden in dem Festsaal Hochzeiten statt. An diesem Augustnachmittag beschwört die Senioren-Union Borken einen Treuebund. Der Auserwählte ist Jens Spahn.

Am Rednerpult steht ein hochgewachsener 72-jähriger Herr mit Schnurrbart. Helge Benda ist der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der CDU-Vereinigung. Er kenne Jens Spahn schon lange, sagt er, als Gesundheitsminister habe Spahn ihn aber noch einmal "positiv überrascht".

Spahn habe gesehen, dass in der Pflege ein Schatz schlummere. "Viel Geld wird da gebunkert, und auf der anderen Seite wird es gebraucht", sagt Benda. Und Spahn gibt das Geld jetzt aus. "Er ist an der richtigen Stelle", ruft Benda ins Mikrofon.

Den Applaus, der im Saal aufbrandet, hört der Gesundheitsminister