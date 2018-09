Roger Cohen, 63, ist langjähriger Kolumnist der "New York Times" und erklärter Donald-Trump-Kritiker, was ihn mit McCain verbindet.

Die Verachtung, die sie füreinander hatten, konnte auch der Tod nicht überwinden. John McCain, der republikanische Senator aus Arizona, der mit 81 Jahren nach seinem Kampf gegen den Tumor in seinem Kopf am vergangenen Samstag gestorben ist, stand für alles, was Präsident Donald Trump demontieren will: Das transatlantische Bündnis. Härte gegenüber dem Russland Wladimir Putins. Eine auf gemeinsame Regeln gegründete internationale Ordnung. Amerikas Wort als echtes Bekenntnis zur Freiheit. Ehre, Anstand und Pflicht waren die Ideen, auf die McCain sein Leben gründete, das er als Dienst verstand. Es sind Begriffe, die für Trump keine Bedeutung haben.